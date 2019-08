Portugueses em bom plano no UTMB

Por fim, no CCC, com 101 quilómetros e 6100 metros de desnível positivo - com 47 portugueses presentes à partida -, Inês Marques deu nova colocação no top-10 às cores lusas, ao fechar a sua prova em 14:06:14 horas. Nos homens, refira-se, o melhor atleta luso foi Sílvio Freitas, no 49.° lugar, com 13:15:15 horas.







Ainda com a prova principal (de 170 quilómetros) a decorrer, o Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) tem sido de resultados francamente positivos para os atletas portugueses presentes, em especial no que às senhoras diz respeito. Até ao momento, o nosso país já registou três top-10 nas classificações gerais das diversas provas deste evento, dois conseguidos por mulheres e um alcançado por um homem.O primeiro a brilhar foi precisamente Dário Moitoso, do Clube Independente de Atletismo Ilha Azul, que no OCC, uma prova de 55 quilómetros com 3500 metros de desnível positivo (com 39 portugueses à partida), foi o sétimo colocado, com 5:37:39 horas, a 18 minutos do vencedor, o norueguês Stian Angermund. Nas senhoras a melhor representante lusa foi Cláudia Guerreiro, com 9:28:32 horas.Pouco depois, no TDS, uma prova de 145 quilómetros com 9100 metros de desnível positivo, houve novo top-10 nacional, agora na classificação feminina, através da performance de Lucinda Santos Sousa, que concluiu a prova em 26:26:22 horas. Ao mesmo tempo, ambos com a bandeira portuguesa nas mãos, cruzou também a meta Carlos Pereira, que no 64.º posto foi o melhor atleta masculino luso.