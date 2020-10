Portugueses, favoritos e horários: tudo sobre o Mundial da Meia Maratona

Com a presença de seis atletas - Jessica Augusto, Sara Moreira, Rui Pinto, Samuel Barata, Nuno Lopes e Luís Saraiva -, Portugal marcará no sábado presença nos Campeonatos do Mundo de Meia Maratona, a primeira e única prova da World Athletics neste atípico ano de 2020. Realizados em Gdynia, na Polónia, os campeonatos da 'meia' contarão com vários nomes de topo da modalidade. Ambas as corridas (tanto a feminina como a masculina) contarão com transmissão no youtube da World Athletics.



Os convocados portugueses



Rui Pinto

Idade: 27

Clube: Benfica

Melhor marca: 1:02.56



Samuel Barata

Idade: 27

Clube: Benfica

Melhor marca: 1:02.01



Nuno Lopes

Idade: 33

Clube: individual

Melhor marca: 1:04.30



Luís Saraiva

Idade: 26

Clube: Sp. Braga

Melhor marca: 1:04.46



Jessica Augusto

Idade: 38

Clube: Sporting

Melhor marca: 1:09.08 (2009)



Sara Moreira

Idade: 35

Clube: Sporting

Melhor marca: 1:09.18 (2015)



Horários das provas



10h00 - corrida feminina

11h30 - corrida masculina



Nota: horas portuguesas



Percurso



Adaptado à realidade atual, o percurso irá consistir num circuito de cinco quilómetros em torno da cidade de Gdynia, ao qual os atletas irão dar quatro voltas. Arrancará na Kosciuszki Square, contará com uma ligeira subida na fase inicial de cada volta e acabará junto à praia principal da cidade.













Principais favoritos



À cabeça surge Joshua Cheptegei, o nome que mais se destacou neste ano de 2020, já que foram dele as melhores performances individuais do ano, com recordes mundiais nos 5000 e 10000 metros. Com dois recordes no bolso no espaço de poucos meses, o ugandês será o grande favorito, nesta que será ainda assim a sua estreia na distância. Na mira do atleta da NN Running Team estará mesmo o recorde mundial da distância, na posse do queniano Geoffrey Kamworor (58:01), o detentor do título, que devido a um acidente sofrido há alguns meses será baixa.



Para lá de Cheptegei, nota para a existência de doze atletas com recorde pessoal abaixo a hora, tais como Kibiwott Kandie (melhor marca do ano, com 58.38), Benard Kimeli (59.07), Benard Kipkorir Ngeno (59.07), Leonard Barsoton (59.09), Guye Adola (59.10) ou Julien Wanders (59.13).



No plano feminino, com 105 atletas inscritas, e mesmo com a ausência da holandesa Sifan Hassan, prevê-se uma corrida de grande nível, já que marcarão presença nomes de respeito, desde logo pelas recordistas Ababel Yeshaneh (1:04.31 - em prova mista) e a queniana Peres Jepchirchir (1:05.34 - em prova exclusivamente feminina). Por outro lado, nota ainda para Netsanet Kebede (1:05.45), Joyciline Jepkosgei (1:04.51), Zeineba Yimer (1:05.46) ou Lonah Chemtai Salpeter (1:06.09).