Portugueses fecharam 2019 entre os melhores do Mundo

O ano de 2019 chegou ao final esta semana e antes de virarmos definitivamente a página para 2020 é hora de balanços no que às performances portuguesas no atletismo diz respeito. Ora, à boleia dos dados da World Athletics, é possível perceber-se que houve vários atletas lusos entre os melhores do ano, desde as provas técnicas ao meio fundo e fundo.





Nota ainda para os resultados do lançamento do peso, com Francisco Belo a ter a 30.ª melhor marca (20.97 metros) e Tsanko Arnaudov a 51.ª (20.58). Já Ivo Tavares, no salto em comprimento, alcançou o 50.º melhor registo do ano, com 8.05 metros.

Começando nas senhoras, o maior destaque vai para, que graças à sua performance na Maratona de Londres (2:24:47 horas) conseguiu o 83.º melhor tempo do ano na mítica distância, o quarto entre as atletas europeias, apenas atrás da israelita de origem etíope Lonah Chemtai Salpeter, da francesa Clemence Calvin e da italiana Sara Dossena. A atleta do Sporting, refira-se, marcou também um tempo nos cem melhores dos 10 quilómetros (o 57.º), com os 31:52 minutos conseguidos na San Silvestre Vallecana - um registo que não conta como recorde pelo perfil de desnível negativo.Em destaque esteve também, que apesar de ter visto o seu ano encurtado por uma lesão conseguiu alcançar a 51.ª melhor marca de 2019 nos 10.000 metros, com os 31:55.95 minutos que fez em Burjassot, em abril. A marca da atleta do Benfica foi mesmo a 9.ª melhor de uma atleta europeia nesta especialidade.Seguindo nas atletas femininas, 2019 foi um ano de explosão para, jovem atleta do Sp. Braga que fechou com o 44.º melhor tempo mundial do ano nos 3000 metros, graças aos 8:58.61 minutos conseguidos em Gotemburgo, nos Europeus de Sub-20 onde foi quarta. A nível europeu, refira-se, a marca da jovem de 19 anos foi a sétima melhor do ano.Passando para a velocidade,fechou 2019 com a 59.ª melhor marca dos 400 metros, mercê dos 51.62 segundos conseguidos em Nápoles - um registo que coloca a atleta do Sporting como a 11.ª melhor europeia do ano.Já nas disciplinas técnicas,foi a 14.ª do Mundo no triplo salto, com os 14.40 metros de Doha, disciplina na qualfoi 21.ª (14.32). Já no comprimento, Evelise foi a 55.ª melhor do ano, com 6.61 metros.No lançamento do disco,fechou 2019 com a 24.ª melhor marca do ano - 62.74 metros -, à frente de, 45.ª com 59.69.Quanto aos homens, num ano marcado pela medalha de prata de João Vieira nos 20 quilómetros marcha, o destaque na tabela de tempos vai para os triplistas.fechou o ano como o quinto melhor - 17.62 metros -, ao passo quese ficou pelo 18.º posto, com 17.13.