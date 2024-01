Precision Fuel & Hydration: elevar o 'High Carb' a um outro nível

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Precision Fuel & Hydration (@precisionfandh)

Muitos negócios e ideias surgiram em plena pandemia de Covid-19. Muitos foram bem sucedidos. Outros nem tanto. E outros conseguiram transformar-se nessa época. Como o caso da marca de nutrição Precision Fuel & Hydration, que mudou por completo o seu foco num dos períodos de maior incerteza global.Já era parceiro de nutrição, por exemplo, de equipas como o Wolverhampton (no futebol), mas foi em plena Covid-19 que surgiu a ideia de testar algo diferente e procurar alargar o leque de oferta para os desportos de resistência, em especial ciclismo (onde agora está associada às equipas Lotto–Dstny e Team DSM) e atletismo. Até aqui o foco passava essencialmente pela hidratação, com uma atenção especial ao nível de desidratação e consequente necessidade de reposição. Algo que já era aplicado nesses mesmos desportos.Mas os recentes estudos deram uma ideia: desenvolver géis capazes de dar mais energia e hidratos de carbono aos atletas, seguindo a linha da cada vez mais utilizada lógica do High Carb. Mais de 100 fórmulas foram testadas, até que a equipa de Ciência Desportiva, com Raff Hussey à cabeça, chegou ao produto final. Um produto que viria a ser dividido em vários. E sempre com um nível de hidratos de carbono superior a 30g/dose. Em stock a marca tem géis com 30 300 gramas , tudo para dar aos atletas as melhores opções para nunca ficarem sem energia. E se o de 90 gramas, numa embalagem de 150g, já era um formato 'jumbo', o de 300 gramas, numa embalagem com 510g, foi definitivamente a maior tranformação.Obviamente que ninguém conseguirá levar a embalagem consigo numa corrida, mas daí nasceu outra ideia: criar um flask, capaz de armazenar aquela quantidade de gel e, ao mesmo tempo, permitir transportá-lo. Tudo num só 'gel'. Sem necessidade de ir carregado com uns 7 ou 8 géis 'normais'.Emtestámos as 3 opções e, opiniões e gostos à parte, uma das coisas que mais nos chamou à atenção foi mesmo o sabor (neutro, mas agradável) e a facilidade de ingestão do mesmo. Quanto à energia, nunca tivemos quebras e a opinião é francamente positiva.Feito o preâmbulo, decidimos dar o passo em frente e perguntar a quem sabe sobre a qualidade do produto em causa com base nos ingredientes. Recorremos ao Dr. Tiago Almeida, nutricionista experimentado na área desportiva nacional, com mais de 20 anos de carreira, que aceitou o desafio de responder às nossas dúvidas.O ponto essencial na nossa análise passava por saber a opinião relativamente à constituição nutricional. E aí a resposta foi clara. "À primeira vista, parece-me uma constituição bastante competente, com boa relação de diferentes hidratos de carbono (HC). Para conseguirmos uma absorção intestinal superior a 60g/h, temos de ter diferentes tipos de HC, que utilizam diferentes 'canais' para absorção; a relação 2:1 glicose/frutose é a mais indicada, pelo que me parece muito bem. Existem outras marcas que vão um pouco mais à frente, utilizando maltodextrina, maltose - e já se fazem testes com lactose, embora se receie que a aceitação de mercado neste constituinte não seja favorável… - mas para o efeito, estes HC parecem-me bem", explica o nutricionista, que dá também 'luz verde' às versões com cafeína (100mg).Mas o ponto forte destes géis é, segundo Tiago Almeida, o "embalamento". "A dose 30g é muito 'standard', e acho que só é útil para treinos mais curtos, mas a versão de 90g é excelente! Em pouco espaço, conseguir carregar 90g de HC (idealmente para uma hora, na generalidade, o mínimo utilizado pelos atletas a competir a alto nível), facilita imenso a logística de transporte".Tiago Almeida dá mesmo o exemplo dos atletas que segue no triatlo, nomeadamente aqueles que se desafiam no IRONMAN. "Facilita imenso este embalamento. A versão 300g HC parece também interessante, mas receio que seja mais difícil de dosear, mesmo com o bidão associado (na bicicleta de contrarrelógio, utilizando um sistema de hidratação, pode ser difícil monitorizar a ingestão corrente de HC).O único ponto menos bom apontado deve-se essencialmente à ausência de "informação sobre onde são produzidos os produtos, e qual a proveniência da matéria prima", o que não permite esclarecer se o produto tem ou não efetivamente as quantidades que diz ter. E ainda o facto dos geis "não terem electrólitos na sua composição". "Compreendo, pois é uma estratégia que vai facilitar a tolerância gástrica e absorção intestinal, mas por outro lado obriga a utilizar a hidratação para repor os eletrólitos; na bicicleta é fácil de o fazer... na corrida nem tanto, pois nas maratonas não se vai correr com o bidão na mão!", finaliza.Neste âmbito, note-se que a Precision Fuel & Hydration conta igualmente com comprimidos de eletrólitos , que Tiago Almeida considera serem uma boa adição, ainda que obriguem a um uso "com sensatez". "Em termos de constituição parece-me perfeitamente adequado ao objetivo proposto, que é compensar as perdas de elecrolitos. No entanto, a necessidade de utilizar este tipo de produtos é muito contestada do ponto de vista técnico, pois a generalidade dos produtos de nutrição já contêm os minerais necessários e seria preciso um esforço muito extremo e desmedido, em condições muito extremas, para criar problemas - como em Kona, por exemplo". Na prática, o nutricionista considera que a utilização destes eletrólitos fará mais sentido quando combinados com produtos da própria Precision Fuel & Hydration, já que ao combinar com os de outras, com eletrólitos de base na composição, há o receio de ser "muito concentrado".Estão disponíveis em embalagens de 10 comprimidos, na versão 500mg, 1000mg e 1500mg.