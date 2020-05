A primeira corrida virtual do Maratona Clube de Portugal, realizada este fim de semana, foi um sucesso. Ao todo, registaram-se na prova de 10 quilómetros quase oito mil corredores, sendo que destes até ao fim da tarde desta segunda feira já registaram o seu tempo perto de seis mil.





Números que superaram as expectativas da organização da Meia e Maratona de Lisboa, duas provas que como se sabe não se irão realizar este ano devido à pandemia de Covid-19.No próximo fim de semana, entre sexta-feira e domingo, corre-se a segunda de sete corridas virtuais, desta feita com cinco quilómetros, promovida em conjunto com a Vodafone.