Provas de atletismo estão de volta à Rep. Checa

Decorre este fim de semana o primeiro grande evento no pós-confinamento na República Checa, com a realização da Meia Maratona de Ústí nad Labem, na zona norte do país, a realizar já este sábado. Será uma edição histórica, que assinalará o décimo aniversário do evento - a organização oferecerá mesmo uma camisola da Adidas especial a todos os inscritos -, tudo isto numa conjuntura diferente do habitual, com a adoção de medidas de prevenção e combate à Covid-19 bastante apertadas.





Entre as principais novidades está mesmo a divisão em vários grupos de partida, o que permitirá a separação e o distanciamento físico necessário para que o evento decorra em segurança. Por outro lado, a RunCzech irá levar ainda a cabo a desinfeção dos vários espaços da prova de forma regular.Com a presença prevista de cerca de mil corredores, esta prova conta com vários nomes ilustres na lista de vencedores, nomeadamente a queniana Peres Jepchirchir, recente recordista mundial da meia maratona, que nesta prova checa detém mesmo o melhor registo, com 1:07:17 horas. Nos homens o recorde é do também queniano Barselius Kipyego, com 59:14.Para lá da componente competitiva, a RunCzech convida também todos os corredores a conhecerem os encantos desta cidade, localizada na zona norte do país, tendo em pano de fundo as montanhas centrais do país. Cidade conhecida por ser de cariz industrial, a verdade é que Ústí nad Labem consegue uma mistura bastante interessante entre a modernidade e a história. Destacam-se a zona velha da cidade, o castelo e também um parque natural dos arredores que promete paisagens de cortar o fôlego..