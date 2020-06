Provas virtuais do Maratona com direito a medalha

Para lá do dorsal e diploma personalizados, as corridas virtuais do Maratona Clube de Portugal irão também valer aos finalistas medalhas de participação. A novidade foi esta segunda-feira dada em comunicado pelo Maratona, num gesto que é justificado por Carlos Moia como uma forma de assinalar e agradecer pela forte adesão a esta iniciativa, que na semana passada esgotou as suas inscrições.





"Um pouco como forma de agradecimento, decidimos oferecer o brinde que consideramos ser o mais apreciado por todos, uma medalha. Com o apoio dos 7 sponsors oficiais das corridas virtuais, conseguimos em tempo recorde encomendar as medalhas que chegarão a Lisboa no início de julho. As medalhas serão enviadas, por correio, para casa dos participantes", explicou Carlos Moia, que para o futuro deixa a promessa de que este tipo de iniciativa será para repetir."Estou motivado e penso em breve, ainda antes do final do ano, promover outras corridas, ou neste formato virtual, ou talvez até já na estrada. Logo que se encontrem reunidas as condições para tal, equacionarei corridas mais curtas e de nível de participação menor, naturalmente. Além do cumprimento das regras estipuladas pela DGS, considero que o principal também é a confiança das pessoas. As pessoas têm que se sentir confiantes para participar nos nossos eventos. Eu e a minha equipa estamos a pensar em participar na nossa primeira corrida para aumentar a confiança dos participantes", frisou.De notar que esta medalha, que substitui o inicialmente previsto envio de brindes por parte dos patrocinadores, será entregue a todos os que tenham participado em qualquer uma das provas virtuais e que comprovem que fizeram efetivamente a distância assinalada. A próxima oportunidade para o fazer será já no fim de semana, com mais uma corrida de 10 quilómetros, agora realizada em conjunto com a Luso.Luso 10K Virtual RaceDistância a percorrer: 10 kmParticipação: de 05 a 07 de JunhoJogos Santa Casa 5K Virtual RaceDistância a percorrer: 5 kmParticipação: de 12 a 14 de JunhoRenault 10K Virtual RaceDistância a percorrer: 10 kmParticipação: de 19 a 21 de JunhoCME 5K Virtual RaceDistância a percorrer: 5 kmParticipação: de 26 a 28 de JunhoMimosa 10K Virtual RaceDistância a percorrer: 10 kmParticipação: de 3 a 5 de Julho