Puma apresenta principais apostas para a nova coleção

Marca que nos últimos tempos mais se tem destacado no mundo do running, a Puma apresentou recentemente as suas principais apostas para a nova coleção primavera/verão, ao colocar no mercado as novíssimas Deviate Nitro 2 e Forever Run Nitro, duas sapatilhas com propósitos distintos que mostram a vontade da marca alemã em disponibilizar sapatilhas para todo o tipo de treino.A principal novidade é mesmo o ForeverRUN NITRO, um modelo voltado para a estabilidade que conta com a espuma de meia-sola NITRO, uma orientação melhorada com o sistema RUGUIDE, e promete maior estabilidade e conforto com as inserções PWRTAPE na parte superior, para melhor suporte sem restringir o movimento. Um elemento único das ForeverRUN NITRO é a palmilha projetada em colaboração com os especialistas da Kaiser Sport & Ortopædi, que tem como intuito oferecer maior suporte de arco e orientação do impacto do pé devido ao design de suporte moldado no calcanhar e na almofada metatarsal. Nota para o facto do modelo feminino ter sido projetado totalmente para as necessidades e especificidades das mulheres, contando com um calcanhar mais estreito, arco inferior e peito do pé mais esculpido. Com 274 gramas no modelo masculino e 224g no feminino, o ForeverRUN Nitro conta com um drop de 10mm (26 mm / 36 mm) e tem um preço de 110€.Relativamente às Deviate NITRO 2, tratam-se da segunda evolução de um modelo que se evidenciou no alinhamento da marca e que surge um pouco mais voltado para a velocidade, ainda que sem descurar o conforto. Munido de uma espuma NITRO Elite premium na meia-sola, este modelo apresenta também uma placa de fibra de carbono PWRPLATE, no caso mais flexível e reformulada, composto por 7 camadas de carbono que se estendem ao longo de todo o comprimento da sapatilha. Relativamente ao upper, está produzido com um mesh respirável, que oferece amortecimento e aderência extra ao redor do tornozelo para evitar o deslizamento do calcanhar. Nota ainda para a sola com borracha PUMAGRIP, com a promessa de boa tração em todas as superfícies, especialmente em terrenos molhados, e ainda, tal como o ForeverRUN Nitro, um modelo feminino adaptado às especificidades das senhoras. Com 262 gramas no modelo masculino e 214 no feminino, o Deviate NITRO 2 conta com um drop de 8mm (30 mm / 38 mm) e está à venda no mercado nacional por 170 euros.