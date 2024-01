Puma entra em 2024 com anúncio das novas Velocity NITRO 3

Ainda à espera da chegada ao mercado das Fast-R 2 NITRO Elite - estão previstas para o final de fevereiro -, a Puma entra em 2024 com o anúncio das novas Velocity NITRO 3. Tratam-se de umas sapatilhas voltadas para o treino diário, com a tecnologia NITRO e NITROFOAM, que tem como propósito proporcionar mais e melhor amortecimento e, também, um maior retorno de energia, sem comprometer o conforto e versatilidade.Com 264 gramas e um drop de 10mm (36mm/26mm), as Velocity NITRO 3 contam na zona superior com um textil respirável com forro PWRTAPE, o mesmo das Fast-R NITRO Elite, e ainda uma sola com PUMAGRIP que garante tração máxima em várias superfícies.À venda por 130 euros, as Velocity NITRO 3 estarão disponíveis a partir de 24 de janeiro em distribuidores selecionados e em todo o mundo a partir de 1 de fevereiro.Preço: €130Peso: 264gAltura de meia sola: 36mmDrop: 10mmVida útil: 800km