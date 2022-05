Puma lança sapatilhas exclusivas para o público feminino

Marca que nos últimos tempos tem ganho espaço no mundo do running, muito por culpa do fenómeno criado pela norte-americana Molly Seidel, a Puma lançou recentemente umas novas sapatilhas apenas dedicadas ao público feminina. Tratam-se das Run XX NITRO, um modelo desenhado de acordo com as necessidades morfológicas e biomecânicas das mulheres.Com 216 gramas (no tamanho 36), as Run XX NITRO contam com um drop de 8mm e são especialmente voltadas para treinos diários, nos quais o conforto é algo absolutamente necessário. Para tal, contam com a espuma Nitro na meia-sola (promover uma maior responsividade e dá também amortecimento adicional), mas também a tecnologia RUNGUIDE (uma estrutura que promove o alinhamento correto e mantém o pé centrado a cada passada).Toda a estrutura da sapatilha foi trabalhada em colaboração com o Laboratório de Biomecânica da Universidade de Massachusetts, nos EUA, isto na sequêncai de um estudo no qual participaram 224 mulheres. Ao todo, em oito semanas, estas 224 mulheres percorreram cerca de 58 mil quilómetros. Segundo as conclusões do estudo, 81% das runners preferiram os Run XX ao modelo de controlo que utilizavam, destacando o seu amortecimento e capacidade de resposta.As sapatilhas Run XX NITRO estão disponíveis em PUMA.com, lojas PUMA e distribuidores selecionados a nível mundial. O preço de lançamento é de 130 euros.