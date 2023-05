PUMA volta a inovar com os novíssimos Fastroid Nitro

Marca que nos últimos tempos tem ganho espaço no mundo do atletismo de performance, com alguns modelos que se destacam não só pelo rendimento como pelo visual algo futurista, a PUMA voltou a inovar, lançando agora uns Fastroid Nitro que promete dar muito que falar.Com a tecnologia NITRO integrada e com base no conceito de OVERTECH, estas novas sapatilhas contam com uma zona superior com a malha ULTRAWEAVE, que se destaca pela sua leveza. Na meia sola surge uma PWRPLATE de carbono oculta e ainda a espuma NITRO, que aparece igualmente escrita em letras 'garrafais' na parte lateral.A Puma não apresenta dados relativos a drop nem peso, mas a julgar pelas imagens, é bastante provável que este modelo supere os 40mm de altura impostos para competição pela World Athletics.Os PUMA FASTROID NITRO estão disponíveis em PUMA.com, nas principais lojas da PUMA e distribuidores selecionados em todo o mundo.