Quénia proíbe saída dos atletas do país durante um mês

O Ministério do Desporto e Cultura do Quénia decretou esta segunda-feira que todos os seus atletas estão proibidos de sair do país por um período de um mês devido à situação em torno do coronavírus. A decisão foi comunicada aos presidentes de todas as federações nacionais e tem como propósito "salvaguardar a saúde pública".





Imposta a 9 de março, esta proibição irá perdurar até 9 de abril, a tempo de permitir a saída de alguns atletas para disputar a Meia Maratona de Nova Iorque, marcada para 15 de abril. Ainda assim, sendo a situação bastante imprevisível, a possível extensão da proibição está em cima da mesa e poderá colocar em risco a saída dos atletas também para a Maratona de Boston (20 de abril) e para a Maratona de Londres (26 de abril).A confirmar-se a proibição de saída por altura desta última prova, cairá por terra o duelo mais esperado do ano no atletismo, já que caso não possa deixar o país o queniano Eliud Kipchoge não terá possibilidade de se enfrentar com Kenenisa Bekele.