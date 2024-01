Queniana Agnes Jebet pulveriza recorde mundial dos 10 quilómetros em Valência

Uma verdadeira loucura! A queniana Agnes Jebet pulverizou este domingo o recorde mundial dos 10 quilómetros, quebrando a até agora vista como impossível barreira dos 29 minutos, ao cravar o cronómetro nuns quase surreais 28:46 minutos nos 10K Valencia Ibercaja.A atleta africana, de 22 anos, tirou quase meio minuto à anterior melhor marca da distância, que tinha sido fixada em 2022 por Yalemzerf Yehualaw, com os 29:14 de Castellón, e conseguiu ainda outra proeza quase inacreditável: no caminho para o recorde dos 10 quilómetros alcançou também o máximo dos 5 km (14:13, igualado com Beatrice Chebet).Além de Jebet, também a segunda colocada Emmaculate Anyango Achol correu abaixo do recorde mundial e da barreira dos 29 minutos, ao fazer 28:57 minutos. A fechar o pódio ficou a também queniana Lilian Kasait, com 29:32.Quanto à prova masculina, o ugandês Jacob Kiplimo secretamente ainda sonhava em bater o recorde mundial de Rhonex Kipruto (26:24), mas acabou por ficar aquém do objetivo, ao vencer 'apenas' com 26:48, à frente do etíope Birhanu Balew (26:57) e do queniano Peter Mwaniki (26:59).