A Quinta do Lago, no Algarve, recebe no sábado a Family Fun Run, uma corrida que servirá para assinalar o Dia da Criança e que contará com um cariz solidário associado. Realizada entre as 10 e as 12 horas de sábado, cada inscrição desta Family Fun Run contribui em cinco euros para a Special Olympics Portugal, uma organização que oferece treino desportivo especial e investe em competição federada para crianças e adultos com deficiências intelectuaisCom três distâncias (5, 3 e 1 quilómetros), a prova irá ser realizada ao longo da pista do The Campus e irá contar com prémios para os melhores em todas as categorias etárias, isto para lá de um troféu especial, para o "Melhor Pai e Filho".De notar que as inscrições, que são feitas por um valor de 15 euros para adultos e 10 para crianças, podem ser feitas na página criada para o evento