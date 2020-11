Quinteto português na Maratona de Valência

Cinco portugueses estarão dentro de precisamente um mês à partida da Maratona de Valência, uma prova que decorre a 6 de dezembro e que este ano apenas contará com corrida de elites e que promete reunir um dos pelotões mais fortes de sempre no que às maratonas diz respeito.





No elenco masculino estarão, ambos da Run 4 Excellence, ao passo que nas senhoras a representação lusa estará a cargo de, todas do Sporting. Na mira deste quinteto estará a obtenção de um tempo de qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, algo que até ver apenas Salomé Rocha e Catarina Ribeiro obtiveram até ao momento.Para lá dos cinco atletas lusos, em Valência estarão alguns dos mais fortes atletas do mundo, tanto no plano masculino como feminino. Nos homens, por exemplo, são nove os atletas com recorde pessoal abaixo das 2h05 - Birhanu Legese (2h02:48), Kinde Atanaw (2h03:51), Leul Gebreselasie (2h04:02), Lawrence Cherono (2h04:06), Kaan Kigen Özbilen (2h04:16), Hayle Lemi (2h04:33), Reuben Kiprop (2h04:40), Lelisa Desisa (2h04:45) e Abebe Negewo (2h04:51).Já nas mulheres, há seis com melhor marca abaixo das 2h20 - Ruti Aga (2h18:34), Birhane Dibaba (2h18:35), Degitu Azemiraw (2h19:26), Zeineba Yimer (2h19:28), Tigist Girma (2h19:52), Mare Dibaba (2h19:52) -, num pelotão no qual há ainda a destacar Joyciline Jepkosgei (2h22:38) e Peres Jepchirchir (2h23:50).Para lá da maratona, em paralelo irá realizar-se ainda uma meia maratona onde também há promessa de tempos bastante rápidos. Sem portugueses à partida, no pelotão masculino há a destacar a presença de onze atletas com recorde pessoal abaixo da hora e ainda de Rhonex Kipruto, o atual recordista mundial dos 10 quilómetros (26.24). Além de Kipruto, estarão ainda em Valência o campeão mundial Jacob Kiplimo (58.49), isto para lá dos quenianos Kibiwott Kandie (58.37), Bedan Karoki (58.42), Bernard Ngeno (59.07), Alexander Mutiso (59.09), Philemon Kiplimo (59.28), Geoffrey Koech (59.36), Alfred Barkach (59.46) e Kelvin Kiptum (59.53), do suíço Julien Wanders (59.13) e do tanzanês Gabriel Geay (59.42).