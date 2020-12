Quarteto português procura brilhar numa Maratona de Valência de luxo

De olhos postos em Tóquio. Será este o alvo dos quatro atletas que na manhã deste domingo (a partir das 7h30, com transmissão na Eleven Sports) se vão lançar à Maratona de Valência, uma prova que surge quase como uma dádiva para os fundistas de todo o Mundo, numa altura em que corridas... só virtuais. Do quarteto presente na prova espanhola, apenas Sara Catarina Ribeiro já atingiu uma marca de qualificação para os Jogos Olímpicos do próximo ano, algo que Sara Moreira, Rui Pinto e Nuno Lopes procurarão também garantir. Sara terá de correr abaixo das 2:29.30 horas, ao passo que para os homens o objetivo é bem mais exigente, com a fasquia nas 2:11.30 horas.





Rui Pinto, agora ao serviço da Run 4 Excellence, assume que a fase atípica condicionou, mas diz-se muito "muito satisfeito com a preparação" que fez. "Estou confiante com a possibilidade de melhorar o meu recorde pessoal, mas só quem já fez uma maratona entende o quanto esta prova tem de imprevisibilidade. As condições climatéricas e várias condicionantes da corrida fazem sempre toda a diferença. Estou motivado para dar o meu melhor e assim conseguir um resultado que faça com que regresse a casa feliz com a minha prestação", disse ao atleta de 28 anos, que tem como melhor marca pessoal à maratona 2:15:30, conseguidos precisamente em Valência, no ano passado.Note-se que na lista inicial de inscritos constava Carla Salomé Rocha, mas a atleta do Sporting acabou por abdicar da sua participação. Uma decisão tomada juntamente com a sua equipa técnica, por entenderem que não estava garantida uma boa recuperação após a Maratona de Londres, prova disputada há dois meses e onde Salomé Rocha acabou por desistir.