Realização da Meia Maratona de Lisboa será decidida em reunião com a DGS na terça-feira

Numa semana marcada pelo cancelamento ou adiamento de provas um pouco por toda a Europa - as maratonas de Roma, Paris e Barcelona foram algumas das afetadas, tal como o Mundial da meia maratona -, a grande dúvida em Portugal passa pela situação em torno da Meia Maratona de Lisboa, a prova mais importante do calendário de corridas nacional neste primeiro semestre que continua em risco devido ao surto do coronavírus.





, Carlos Moia mostrou-se "apreensivo" quanto a essa questão, ainda que tenha deixado claro que tudo ficará definido numa reunião a realizar na terça-feira com a Direção Geral de Saúde. Aí, adianta, serão decididos os passos a tomar, seja para a realização da mesma no dia previsto (22 de março) como para um eventualmente adiamento (o cancelamento está fora de hipótese)."Tivemos na última quarta-feira uma reunião com a Direção Geral de Saúde, onde esteve presente também o vereador da Câmara Municipal de Lisboa, na qual foi tudo bem explicado. Aí combinámos ter uma nova reunião agora na próxima terça-feira, da parte da manhã, para tomar a decisão. Em todo o caso, vejo com bastante apreensão e com sentido de grande responsabilidade, tanto da nossa parte como dos parceiros da prova", começou por referir o presidente do Maratona Clube de Portugal.Questionado sobre se seria possível apontar uma percentagem para a possível realização da prova, Carlos Moia escusou-se a fazer previsões. "Não o quero fazer, até porque a decisão final será da Direção Geral de Saúde, não é minha. É uma questão de responsabilidade para com as pessoas. É uma questão de senso comum e cidadania. Não me preocupa o que é feito lá fora [provas já canceladas/adiadas]. A DGS já terá as suas ideias já definidas e pensadas para terça-feira".Em todo o caso, Carlos Moia lembra que estão previstas uma série de medidas preventivas para o caso de a prova ser efetivamente realizada, isto seguindo as indicações da World Athletics para o Mundial da meia maratona, uma prova entretanto também adiada: "Eram bem estudadas e bem exigentes. Falámos nisso na quarta-feira passada e vamos agora abordá-las novamente na terça-feira".Lembre-se que a Meia Maratona de Lisboa, que este ano celebra a sua 30.ª edição, está agendada para 22 de março, com a presença prevista de mais de 30 mil corredores nesse mesmo programa, no qual entra também uma prova de 10 quilómetros.