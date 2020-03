Recorde do mundo feminino na Meia Maratona de Lisboa vale 100 mil euros

É com o foco na obtenção de marcas históricas que dentro de pouco mais de duas semanas, a 22 de março, sairá para a estrada a trigésima edição da Meia Maratona de Lisboa. A garantia foi esta terça-feira dada por Carlos Moia, numa conferência de imprensa na qual revelou os nomes da elite e assumiu o sonho de ter pelo menos vinte homens a correr abaixo da hora e, principalmente, a obtenção de um novo recorde do Mundo feminino.





Como aliciante para este último objetivo, o Maratona Clube de Portugal, promete um bónus monetário de 100 mil euros a quem superar a marca de Netsanet Gudeta, que há dois anos correu a distância em 1:06:11 horas nos Mundiais de Valência. De notar que este bónus se refere ao recorde de meia maratona feminina com partidas separadas e não em provas mistas, tal como sucedeu há pouco mais de duas semanas em Ras Al Khaimah, onde Ababel Yeshaneh correu em 1:04:31 junto do pelotão masculino e com um homem enquanto lebre.Um aliciante financeiro extra ao qual surge como principal candidata a queniana Ruth Chepnegetich, atual campeã do Mundo da maratona (é a quarta mais rápida da história na distância), tal como Rose Chelimo, a segunda colocada nesses mesmos Mundiais de Doha. Há ainda a destacar outros nomes fortes no feminino, com mais dez atletas com registos de 'meia' abaixo das 1:10.