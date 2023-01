Recorde mundial da maratona de Eliud Kipchoge ratificado pela World Athletics

Quase quatro meses depois, a World Athletics ratificou esta segunda-feira o recorde mundial da maratona alcançado por Eliud Kipchoge na cidade alemã de Berlim no passado mês de setembro. Foi o derradeiro passo depois de várias verificações, que foram deste os controlos antidoping à remedição do percurso para perceber se tinha efetivamente o necessários 42.195 quilómetros. Por isso, a partir desta segunda-feira, o máximo da distância rainha passam a ser os 2:01.09, que representaram uma melhoria de 30 segundos em relação ao anterior recorde, que também lhe pertencia.Além do recorde da maratona, a World Athletics ratificou outros dois máximos, ambos do escalão Sub-20: o dos 100 metros masculinos, fixados por Letsile Tebogo em 9.91 segundos, e o dos 4x100m femininos, agora na posse da seleção jamaicana, com 42.59.