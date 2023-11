Recordista do percurso da Meia Maratona de Lisboa suspensa por doping

The AIU has provisionally suspended Tsehay Gemechu (Ethiopia) for the Use of a Prohibited Substance/Method (ABP).



A etíope Tsehay Gemechu foi esta quinta-feira suspensa de forma provisória pela Unidade de Integridade no Atletismo, devido a irregularidades no seu passaporte biológico.Atual recordista do percurso da EDP Meia Maratona de Lisboa (1:06.06, conseguidos em 2021) e nona mais rápida da história da maratona (2:16.56, este ano em Tóquio), a etíope de 24 anos estava inscrita para disputar este domingo a Maratona de Valência, mas de forma 'misteriosa' no início da semana o seu nome saiu da lista. Uma saída que terá naturalmente a ver com esta suspensão provisória, da qual a atleta poderá recorrer.Além do caso de Gemechu, etíope que venceu por duas vezes a prova lisboeta (2021 e 2022), também esta quinta-feira foram anunciadas mais duas suspensões. A mais sonante é a do ruandês John Hakizimana, recordista nacional do seu país na maratona com as 2:08.18 que fez este ano em Milão - e que esteve no Mundial de Budapeste -, que foi alvo de uma sanção de dois anos, a partir de 27 de outubro. A outra é a da queniana Beatrice Toroitich, vencedora da recente Maratona de Sofia, que foi suspensa de forma provisória pelo uso de várias substâncias proibidas.