Recordista dos 15 quilómetros em Valência para tentar novo recorde mundial dos 10k

Para lá de querer deixar marca nos melhores registos do Mundo na maratona, a organização da Maratona de Valência está empenhada em também fazer história nos 10 quilómetros, apostando forte na obtenção de um recorde do Mundo no próximo dia 1 de dezembro.Para tal, esta segunda-feira anunciou a presença do ugandês Joshua Cheptegei, o homem mais rápido da história nos 15 quilómetros (41:05), para tentar quebrar o máximo que perdura desde 2010 nas mãos de Leonard Patrick Komon (26:44 minutos).Membro da NN Running Team, a mesma equipa de Eliud Kipchoge, Cheptegei chegará a Valência com um recorde pessoal de 27:16 aos 10 quilómetros (conseguidos em Durban, no ano passado), pelo que para conseguir um novo máximo teria de bater o seu melhor tempo em mais de meio minuto.Uma enorme diferença, é certo, mas que não parece assustar o ugandês de 22 anos. "Quero bater o recorde do Mundo em Valência. Sei que o circuito é rápido e que tem um final fantástico. Por isso é que quero fazer história nesta que será a última edição desta prova", declarou o atleta africano, que antes deste desafio irá estar nos Mundiais de Doha e também ajudará Eliud Kipchoge a tentar bater a barreira das duas horas no INEOS 1:59 Challenge