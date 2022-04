Recordista mundial da maratona em Lisboa para atacar o recorde da 'meia'

Depois de conseguido o recorde mundial masculino em novembro do ano passado, mercê da estratosférica performance de Jacob Kiplimo, a EDP Meia Maratona de Lisboa vai tentar agora juntar também o máximo feminino. E o pelotão da elite feminina apresentado esta quarta-feira para prova de maio (dia 8) deixa mesmo antever bons resultados e, provavelmente, um novo recorde, que valerá uma vez mais um bónus monetário, no caso de 50 mil euros, para quem o conseguir (tanto no feminino como no masculino).À cabeça está a queniana Brigid Kosgei, a mulher mais rápida de sempre na maratona (2:14.04 horas) e que chega a Lisboa com uma melhor marca na 'meia' de 64.49 minutos. Já vencedora de uma prova neste ano (Maratona de Tóquio), Kosgei terá a seu lado a detentora do recorde da EDP Meia Maratona de Lisboa (alcançado no ano passado, 66.06), a etíope Tsehay Gemechu. Há ainda a destacar as também etíopes Gotytom Gebreselassie (65.36) e Bosena Mulatie (65.43) e a israelita Lonah Salpeter (66.09). A marca a bater (referente a prova com partidas separadas) é a de Peres Jepchirchir, conseguida nos Mundiais da meia maratona em Gdynia, com 1:05.16.Quanto ao pelotão masculino, também terá o incentivo monetário para um novo recorde mundial - a melhor marca é de Jacob Kiplimo (57.31) -, mas o pelotão não apresenta nenhum nome com uma super marca, mas antes uma profundidade de assinalar, com onze atletas com melhores tempos abaixo da hora. Kenneth Kiprop Renju (58.35), Abraham Cheroben (58.40), Kevin Kiptum (58.42) e Jorum Okombo (58.48) são os homens a destacar."Logo após a conquista do recorde do mundo, em masculinos, no ano passado, iniciei na minha cabeça a preparação para a mesma conquista, no setor feminino. Temos um bónus de 50 mil euros para trazer o recorde do mundo feminino, em partidas separadas, para Portugal. E, naturalmente, o mesmo valor caso algum atleta masculino supere o tempo de Jacob Kiplimo do ano passado. Não há impossíveis!", frisou Carlos Moia, presidente do Maratona Clube de Portugal.Quanto à elite portuguesa, o destaque vai para Hermano Ferreira, melhor português em 2021, Luís Saraiva, Rui Teixeira, Nuno Costa. No setor feminino destacam-se Rafaela Almeida, Sara Moreira e Solange Jesus.Prova que conta para o circuito SuperHalfs - é a segunda, depois de Praga -, a EDP Meia Maratona de Lisboa já tem as suas inscrições esgotadas e os dados revelados pelo Maratona Clube de Portugal apontam para a presença de praticamente 10 mil atletas estrangeiros, a representar 96 países, distribuídos tanto pela prova principal como pela Vodafone 10K, Esta corrida de 10 quilómetros, refira-se, também tem partida na Ponte 25 de Abril e conta com um percurso semelhante ao da Meia Maratona.Nota final para a presença de um convidado especial por parte do MCP, o espanhol Eric Domingo Roldan, uma personalidade com bastante projeção no país vizinho. Maratonista amador, Eric Domingo destaca-se pelo facto de habitualmente fazer as suas provas a empurrar a cadeira de rodas da sua mãe, que padece de esclerose múltipla, tendo até no seu registo o recorde do Guinness de maratona mais rápida de sempre (2:53.28).Levantamento dos kits de participação, no CCB, entre as 10h00 e as 20h0009:30h - partida da Luso 7K11:00h - Partida do Mimosa Passeio da Família16:00h - Partida da EDP Mini Campeões10:20h Partida da EDP Meia Maratona de Lisboa | 10:55h Partida da Vodafone 10KAs corridas de Domingo terão transmissão, em direto, na RTP1 e RTP Internacional, numa transmissão contínua entre as 10:00h e as 11:30h.