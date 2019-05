Wings for Life World Run: Domingo é dia de correr por aqueles que não podem

Decorre este domingo mais uma edição da Wings for Life World Run, uma corrida global organizada pela Red Bull que visa angariar fundos para apoiar a investigação para a cura das lesões na espinal medula. Em qualquer ponto do Mundo, a partir das 12 horas de Portugal Continental, todos se podem juntar a esta causa, correndo em prol daqueles que não podem.Para tal, os interessados devem descarregar a aplicação criada para a prova , efetuar o registo e a inscrição (que tem um valor de 15 euros, sendo o total deste valor direcionado para apoiar a investigação da cura das lesões na espinal medula) e depois simplesmente... começar a correr à hora marcada. Podem fazê-lo em qualquer ponto do país, ou então juntarem-se a uma das três corridas de aplicação organizadas pela Red Bull no nosso país, em Lisboa (Parque das Nações), Gaia (marginal) e Lousada (centro) - os locais exatos da partida podem ser consultados online.De notar que na corrida lisboeta estarão presentes o skater Gustavo Ribeiro e a surfista Teresa Bonvalot, ao passo que em Vila Nova de Gaia está prevista a presença do hoquista Helder Nunes.Para lá das corridas por aplicação, sejam elas organizadas ou individuais, a Red Bull Wings for Life contará também com corridas organizadas em pontos específicos do planeta, nos quatro cantos do Mundo. Numa delas, em Melbourne, na Austrália, estará a portuguesa Vera Nunes, que este ano defenderá o título conquistado em 2018 - com 53,78 quilómetros.Contacte-nos através do email: