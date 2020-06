Rep. Checa reinventa running em tempos de pandemia

Numa altura em que o mundo do atletismo procura encontrar soluções para uma retoma numa nova realidade pós-Covid, há países que mesmo sem saberem já se tinham preparado para este momento complicado e de incerteza. É o caso da República Checa, que na semana passada deu início a um conjunto de pequenas provas físicas um pouco por todo o país, fazendo uso de percursos que haviam sido criados e certificados ao longo dos últimos anos.





Ao todo são 90 os percursos de 5 quilómetros registados e espalhados um pouco por todo o país e que agora servem tanto para os corredores se testarem em distâncias certificadas como também fazê-lo em formato de prova e/ou desafio. Neste último ponto, a RunCzech decidiu lançar um desafio intitulado 'Czech Republic keeps on running', no qual os corredores são desafiados a fazer um total de 125 quilómetros nesses mesmo percursos. Os tempos e a realização de cada corrida serão registados na app da organização checa, que depois entregará um diploma e medalha especial a todos os finalistas e também prémios especiais aos mais rápidos de cada categoria (5k, 10k, 20k, 40k e 125k).De notar que estes percursos são alvo de cuidados por parte de elementos da família do atletismo do país, sendo que nesta fase de pandemia há uma atenção especial para evitar grandes aglomerações.Para lá da iniciativa inicial, a RunCzech lançou esta semana uma outra, que passa pela realização de corridas fazendo uso das instalações dos aeroportos de Karlovy Vary e de Ceské Budejovice. A primeira delas será a 27 de junho, com a realização de uma prova de 5 quilómetros ao final do dia. Depois, no domingo, haverá uma nova corrida logo pela manhã, para depois o espaço ficar reservado para as famílias e crianças. Um programa que será seguido duas semanas depois em Ceské Budejovice. Ainda que não sejam provas competitivas, no final haverá espaço para entrega de prémios.