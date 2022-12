Restam menos de 2.000 vagas para a esgotar a Maratona de Sevilha

Tal como nos últimos anos, o primeiro grande ponto de paragem do calendário de maratonas do ano na Europa será em Sevilha, para a realização de uma prova que, a mesmo de dois meses de distância, está muito perto de esgotar as vagas de inscrição. De acordo com dados enviados pela organização, restam menos de 2.000 das 12.000 inscrições disponíveis inicialemnte, pelo que é bastante provável que até 19 de fevereiro, a data da prova, esgotem.Prova que habitualmente reúne um forte contingente de corredores portugueses, a Maratona de Sevilha voltará a contar com o apoio técnico da ASICS e de nutrição por parte da 226ers. No programa está prevista a realização de uma Breakfast Run no sábado.