Reta final para voar com a HOKA na EDP Maratona de Lisboa

Já faltam menos de duas semanas para a edição de 2022 da EDP Maratona de Lisboa ir para a estrada. Um dos maiores eventos não só em Portugal, mas em toda a Península Ibérica, tem este ano um novo patrocinador desportivo, que é nada mais nada menos do que a marca HOKA.A companhia americana de origem francesa junta-se assim à grande maratona na capital portuguesa com o objetivo de se estabelecer também no mercado lusitano. Será no próximo domingo, dia 9 de outubro, que quase 7.500 corredores vão percorrer os 42 quilómetros e 195 metros numa das maratonas mais belas do Mundo, com um percurso deslumbrante entre as margens do Oceano Atlântico e a foz do Tejo. Uma rota muito especial que oferece aos corredores um cenário único.HOKA, uma marca cuja filosofia pretende trazer cada vez mais pessoas até à linha de partida para desafiarem os próprios limites, preparou para a ocasião várias surpresas ao longo do percurso e contará com a presença de vários dos seus atletas profissionais, incluindo Yago Rojo, Sebastián Martos e Lidia Campo, que acompanharão atletas anónimos que enfrentam a corrida pela primeira vez durante parte do percurso. Será, portanto, uma oportunidade inesquecível poder correr ao lado de autênticas máquinas.Como o slogan da marca recentemente lançado ("Fly human fly") atesta, a HOKA quer mostrar que todos podem voar. E que melhor maneira para o conseguir do que com o apoio de uma das marcas que regista um dos crescimentos mais rápidos no mercado."Estava ansioso por correr a Maratona de Lisboa por causa da cidade e do percurso especial. Além disso, adoro o ambiente nas maratonas. Penso que é bom para ambas as partes que uma marca como a HOKA apoie esta corrida. A HOKA é uma marca que oferece variedade, qualidade e fiabilidade. No meu caso escolhi os Bondi 8 para correr em Lisboa porque o seu amortecimento faz-me sentir confortável e ao mesmo tempo leve", afirma Mireia Garcia, nadadora olímpica em 2000 e agora personal trainer, que irá correr a Maratona de Lisboa pela primeira vez no próximo domingo.De acrescentar que a Maratona de Lisboa conta com várias atividades paralelas ao evento, entre elas várias sessões de treino com a HOKA durante os dias anteriores à prova. Ainda no passado dia 24, pelas 10 horas, um grupo de trinta felizardos teve a oportunidade de fazer um treino ligeiro de 15 quilómetros na zona do Parque das Nações sob a orientação de José Massuça, figura incontornável do trail que também dá cartas na estrada.Além disso, durante a feira do corredor, na Expo Sport (instalada no Pavilhão Carlos Lopes), a marca oferecerá aos participantes descontos exclusivos assim como diferentes experiências, como por exemplo testar a qualidade e eficácia do seu produto através da corrida.