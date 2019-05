Romeu Gouveia e Mary Vieira sagram-se campeões nacionais em Cerveira

Romeu Gouveia e Mary Vieira confirmaram este sábado o favoritismo que lhes era apontado ao vencerem a Cerveira Sky Race (22 kms) e assim se sagrarem campeões nacionais da modalidade.

Para Romeu Gouveia, 21 anos, este triunfo implica a renovação do título nacional, tendo batido nos metros finais Bruno Silva e cortado a meta em duas horas e vinte minutos. Paulo Mesquita foi o terceiro classificado.

Já Mary Vieira sucede a Inês Marques na conquista do cetro nacional, tendo superado Paula Soares e Lúcia Franco.

"É o segundo ano que cá estou e é uma prova que gosto muito e está a meu jeito, com subidas muito duras e é aí que consigo marcar a diferença. Meti-me na frente desde o início, marquei o meu ritmo e aguentei até ao fim, pois foi uma prova disputadíssima com o Bruno [Silva], com o Ricardo [Gouveia] e o Paulo [Mesquita] e estou muito satisfeito com a vitória", congratulou-se Romeu Gouveia.

Por seu turno, Mary Vieira manifestou-se igualmente muito satisfeita e até surpreendia pela conquista deste título nacional de Skyrace: "Superei as minhas expectativas pois estou a atravessar uma fase de grande carga pela preparação para o Mundial de trail. Talvez por isso, vim muito relaxada, sem pressão nenhuma e isso ajudou a fazer esta grande prova. "

Cerca de 700 atletas deslocaram-se este fim de semana até Vila Nova de Cerveira, junto ao rio Minho, para participarem nas 3 provas do Ultra Trail Cerveira, nas quais se incluem também a Cerveira Sky Marathon com 52km e 3200 m de desnível acumulado, que integra a Taça de Portugal de Ultra Skyrunning, e a Mini Sky Race com 12km e 770 metros de desnível, que integra o troféu da Juventude de Iniciados (14-15 anos) e de Juvenis (16-17 anos), para a Taça de Portugal de Skyrunning.



A organização tem o cunho da EDV Viana Trail, Xlife Events e da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira.