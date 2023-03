Rosemary Wanjiru e Deso Gelmisa vencem Maratona de Tóquio

A queniana Rosemary Wanjiru e o etíope Deso Gelmisa venceram esta madrugada a Maratona de Tóquio, a primeira prova do calendário de 2023 das Abbott World Marathon Majors, que juntou nas ruas da capital nipónica quase 40 mil corredores.Na prova feminina, Wanjiru entrou para a história com a sétima melhor marca de sempre, mercê das 2:16:28 horas que lhe deram uma vitória com 28 segundos de avanço para a etíope Tsehay Gemechu, vencedora das últimas duas edições da EDP Meia Maratona de Lisboa, com 2:16:56. A fechar o pódio ficou Ashete Bekere, mas já a mais de dois minutos (2:19:11).Quanto à prova masculina, a emoção foi literalmente até ao último metro. Venceu Gelmisa em 2:05:22, mas teve de suar até final, já que Mohamed Esa batalhou até à linha de meta, provocando uma pouco vista situação de sprint pela vitória numa maratona. Fechou o pódio Tsegaye Getachew, a 3 segundos dos dois da frente, isto depois de ainda ter esboçado uma tentativa no sprint dos adversários.1 Rosemary Wanjiru (KEN) 2:16:282 Tsehay Gemechu (ETH) 2:16:563 Ashete Bekere (ETH) 2:19:114 Worknesh Edesa (ETH) 2:20.135 Betsy Saina (USA) 2:21:406 Mizuki Matsuda (JPN) 2:21:447 Ai Hosoda (JPN) 2:22:088 Lindsay Flanagan (USA) 2:26:089 Kaori Morita (JPN) 2:26:3110 Yukari Abe (JPN) 2:28:201 Deso Gelmisa (ETH) 2:05:222 Mohamed Esa (ETH) 2:05:223 Tsegaye Getachew (ETH) 2:05:254 Titus Kipruto (KEN) 2:05:325 Cameron Levins (CAN) 2:05:366 Deme Tadu Abate (ETH) 2:05:387 Ichitaka Yamashita (JPN) 2:05:518 Kenya Sonota (KEN) 2:05:599 Suguru Osako (JPN) 2:06:1310 Hiroto Inoue (JPN) 2:07:09