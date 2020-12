Rui Pinto alcança recorde pessoal na Maratona de Valência

Rui Pinto alcançou este domingo a sua melhor marca pessoal na maratona, ao concluir a Maratona de Valência em 2:14:45, um registo que lhe valeu o 57.º posto final numa prova espanhola de elevadíssimo nível. O atleta da Run 4 Excellence melhorou em 45 segundos a sua marca pessoal na distância, igualmente conseguida em Valência. Nuno Lopes, o outro português em prova, foi 82.º, com 2:22:19. Ambos ficaram bem longe do registo necessário como mínimo para os Jogos Olímpicos de Tóquio (2:11:30).





Quanto ao triunfo final, foi para o queniano Evans Chebet, que com 2:03:00 fixou um novo recorde do percurso valenciano, ao impor-se num sprint final a Lawrence Cherono (2:03:04). Já Birhaunu Legese, à partida visto como grande favorito, foi apenas terceiro, com 2:03:16. Com o registo do vencedor, Valência salta para o terceiro posto na lista das maratonas mais rápidas da história, apenas atrás de Berlim e Londres.Na prova feminina, onde Sara Moreira e Sara Catarina Ribeiro acabaram por desistir à passagem da meia maratona - a primeira fez uma passagem de 1:14:08 nessa fase -, o triunfo foi para Peres Jepchirchir, com uma marca de 2:17:16 horas que a coloca como a quinta mais rápida da história na distância e que também representa um novo máximo do percurso valenciano. Joyciline Jepkosgei foi segunda, com 2:18:40 (13.ª melhor marca de sempre), e Helalia Johannes terceira, com 2:19:52.