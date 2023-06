Rui Pinto e Sara Catarina Ribeiro vencem Continental Corrida de São João

Rui Pinto e Sara Catarina Ribeiro venceram este domingo a 22.ª edição da Continental Corrida de São João, uma tradicional prova do calendário nacional, que serve de 'abertura' para as festas populares da Invicta, e que este ano reuniu cerca de 3.500 atletas na zona pedonal de Canidelo.Na prova masculina, Rui Pinto (Sporting) cruzou a linha de meta em 44:52, superiorizando-se ao seu colega de equipa Rui Teixeira (45:10) e do vencedor da edição do ano passado, Nuno Lopes, com 46:28. No feminino, Sara Catarina Ribeiro fez o tri - já tinha ganho em 2017 e 2022 - com um triunfo em 51:57 minutos. A atleta do Sporting acabou com 20 segundos de avanço (52:17) para Dulce Félix, do Benfica, deixando Susana Santos (Feirense) em terceiro, com 52:46.