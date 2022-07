Rui Pinto e Sara Moreira vencem Meia Maratona de Esposende

Rui Pinto e Sara Moreira venceram este domingo a 3.ª edição da Meia Maratona de Esposende, uma prova que reuniu milhares de atletas numa manhã na qual até as condições climatéricas deram uma ajuda, já que o calor que se vem sentindo decidiu dar uma pequena 'pausa' e acabou por permitir inclusivamente novos recordes nas duas provas competitivas do programa (meia maratona e 10 quilómetros).Na meia maratona, Rui Pinto bateu toda a concorrência de forma clara, ao cruzar a linha de meta em 1:03.55 horas, deixando Luís Saraiva (1:05.04) e Rui Teixeira (1:05.14) bem longe. Nas senhoras o triunfo também foi claro, com Sara Moreira a vencer com 1:12.46, seguida por Dulce Félix (1:13.53) e Susana Cunha (1:14.34).Quanto aos 10 quilómetros, os três do pódio masculino correram abaixo da meia hora, com Luís Oliveira, do Recreio Desportivo de Águeda, a vencer com 29.34 minutos, à frente de Fernando Serrão (29.39) e Rui Pedro Silva (29.55). Quanto à prova feminina, Susana Godinho cortou a fita de meta em 33.47, à frente de Rafaela Fonseca (34.13) e Carla Almeida (42.11).