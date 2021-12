Rui Pinto e Solange Jesus vencem EDP Grande Prémio de Natal

Rui Pinto e Solange Jesus venceram este domingo a 63.ª edição do EDP Grande Prémio de Natal, uma prova emblemática do calendário nacional que reuniu esta manhã mais de quatro mil corredores nas ruas da capital portuguesa.Na prova masculina, Rui Pinto ganhou em 29.03, deixando Fernando Serrão, colega de equipa no Sporting, a 8 segundos. A fechar o pódio ficou Hermano Ferreira, com 29.19. Quanto às senhoras, Solange Jesus cruzou a linha de meta em 33.19 minutos, praticamente um minuto à frente de Sara Moreira (34.16) e um e meio para Susana Godinho (34.46).