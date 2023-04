Rui Pinto em destaque na Maratona de Roterdão com melhor marca portuguesa na maratona desde 2006

O português Rui Pinto foi este domingo 15.º colocado na Maratona de Roterdão, conseguindo uma melhoria considerável no seu recorde pessoal da distância. Até agora com 2:14.45 de melhor marca (Valência, 2020), o atleta do Sporting, de 30 anos, retirou 3.22 minutos ao seu anterior registo, finalizando a prova holandesa com 2:11.23, naquele que é o melhor tempo de um atleta português na maratona desde os 2:08.55 de Luís Jesus em Paris (2006).A marca de Rui Pinto ainda fica bastante longe do tempo de qualificação para Paris'2024 (2:08.10), mas permite-lhe somar pontos preciosos na luta pelo sonho de estar nos Jogos Olímpicos do próximo ano.Relativamente aos lugares da frente, o triunfo foi para o belga de origem etíope Bashir Abdi, com 2:03.47 horas que ficam a somente 11 segundos do recorde europeu que pertence ao mesmo atleta desde 2021 (na mesma Maratona de Roterdão). Fecharam o pódio o queniano Thimothy Kiplagat (2:03.50) e o holandês Abdi Nageeye (2:05.32).Quanto às senhoras, venceu Eunice Chumba (Bahrain), com 2:20.31, à frente da eritreia Tesfu Teklegergish Dolshi (2:21.35) e da compatriota bahraini Rose Chelimo (2:26.21).