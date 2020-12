Rui Pinto: «Preparar uma Maratona em tempos de pandemia foi um desafio tremendo»

Apesar do mínimo olímpico ter ficado bem longe, Rui Pinto saiu de Valência com um novo recorde pessoal à maratona, ao correr a distância em 2:14:45, e feito um balanço o atleta da Run 4 Excelence assume que só pode sair satisfeito.





"Preparar uma maratona é sempre um processo de grande exigência e de comprometimento constante connosco próprios. Mas preparar uma Maratona em tempos de pandemia foi um desafio tremendo e um trabalho de equipa muito grande. Contornámos todos os obstáculos, um a um, e consegui melhorar a minha marca em 45 segundos. Estou muito contente por isso, porque a realidade em que vivemos podia não me permitir consegui-lo. Por isso, estas pequenas conquistas nestas fases têm ainda mais relevância", assumiu o atleta, de 28 anos.Por outro lado, a, Rui Pinto realçou a importância de quem está ao seu lado. "Esta preparação deu-me ainda a noção da importância do espírito de equipa para grandes desafios. Para além do meu treinador e de uma equipa técnica mais vasta, sinto o apoio próximo de pessoas e de entidades que me fazem acreditar na importância da cooperação. Na prova carregava comigo a energia dessas pessoas e o sentimento que para todos nós esta é a fase de nos unirmos e de nos apoiarmos mais do que nunca. Por essa dimensão que vivo na minha equipa 4RUNCLUB sentia na prova a responsabilidade de mostrar que o trabalho partilhado por várias pessoas alinhadas com os mesmos objetivos é o melhor remédio para tempos de tanta dificuldade e incerteza", explicou.