Rui Pinto: «Uma marca que representa anos a fio de trabalho duro e rigoroso»

O reflexo de muitos anos de trabalho e dedicação. É assim que Rui Pinto encara o resultado este domingo alcançado na Maratona de Roterdão, onde conseguiu a melhor marca portuguesa na distância desde 2006 . No registo ficam as 2:11.23 horas, que são também um novo recorde pessoal por mais de 3 minutos para o atleta do Sporting. Motivos mais do que suficientes para sair da Holanda com sensação de dever cumprido."Este é um resultado que me diz muito. As coisas acontecem no tempo certo, hoje estou naturalmente feliz, porque por trás desta marca estão anos a fio de trabalho duro e rigoroso. Dias como os de hoje são importantes para mim, porque é a forma que eu tenho de poder retribuir o tanto que algumas pessoas fazem por mim", começou por dizer o atleta do Sporting, de 30 anos.Quanto à sua estratégia em Roterdão, Rui Pinto assume que inicialmente apontava a mais. "Entrei com o objetivo de correr para uma marca na casa das 2:09, juntei-me a um grupo que queria correr para esse tempo e tentei agarrar-me ao máximo. Estava um dia muito ventoso e isso fez-se sentir na parte final. Terminei com 2:11:23, uma marca que me deixa orgulhoso e motivado para trabalhar no sentido de poder melhorar este registo".