RunCzech aposta forte para 2020

"All Runners are beautiful" (ou em português "todos os corredores são bonitos/belos"). Haverá melhor mote para uma corrida do que sermos desde logo 'mimados' no nosso ego ainda antes de entrar em prova, com um elogio desta dimensão? Arriscamos dizer que não...Ora, é essa mesma a motivação da RunCzech, uma das organizações de provas de corrida mais bem sucedidas do Leste europeu e que em 2020 irá certamente entrar no conhecimento de muitos atletas portugueses, já que uma das suas provas (a Meia Maratona de Praga) integrará as SuperHalfs, o circuito de meias maratonas de excelência no qual entrará a Meia Maratona de Lisboa.Essa será desde logo uma boa oportunidade para conhecer a realidade das organizações do grupo checo, mas a cereja no topo do bolo, a sua prova mais importante, é mesmo a Maratona de Praga, considerada recentemente como uma das melhores do Mundo. Gold Label da World Athletics, a prova mais importante do calendário checo realiza-se a 3 de maio e promete levar uma verdadeira enchente de corredores à capital do país, alguns deles portugueses (o desafio da organização é conseguir mesmo um novo recorde no que a atletas lusos diz respeito).Com a promessa de ser uma viagem inesquecível à incrível arquitetura da cidade, com a passagem em alguns dos seus pontos mais emblemáticos, a prova checa destaca-se também pela 'vibração' que se sente enquanto se percorrem os seus cantos mais pitorescos, isto para lá de oferecer um traçado relativamente rápido (o recorde da prova é de 2:05:39 horas). Já com mais de 5000 mil corredores inscritos, a Maratona de Praga tem um preço de registo atual de 90 euros, subindo para os 110€ assim que for superada a barreira dos 6400 corredores registados.Para lá da 'meia' e da maratona da capital, a RunCzech organiza ainda mais sete provas no país e tem também a seu cargo duas corridas em Itália - o que mostra bem o crescimento e dimensão que tem atingido. A mais importante em solo transalpino é mesmo a Meia Maratona de Nápoles, a próxima prova organizada a seu cargo, marcada para 23 de fevereiro do próximo ano.Para lá de ser organizadora de algumas das provas mais importantes do Leste europeu, a RunCzech foi recentemente premiada pelo projeto EuroHeroes, um campeonato de provas apenas aberto a atletas europeus, que tem como propósito dar aos atletas do velho continente a possibilidade de competir entre si em busca de melhores resultados. O objetivo é ajudar a encontrar novas referências para o atletismo europeu, na senda de nomes como Emil Zátopek, Paula Radcliffe ou Stefan Baldini.Um projeto inovador que não passou em claro a quem rege o atletismo europeu, já que recentemente foi destacado no congresso da Associação Europeia de Atletismo pelo seu cariz inovador e revolucionário. Para 2020 o objetivo é elevar a fasquia e atrair atletas ainda de maior nomeada, de forma a fortalecer o objetivo do programa e, acima de tudo, permitir que os corredores da Europa se fortaleçam com batalhas (saudáveis) entre si.Ao todo, segundo dados da organização, a expectativa passa por garantir a presença de um total de 100 mil corredores entre as nove provas por si organizadas.23 de fevereiro: Meia Maratona de Nápoles28 de março: Meia Maratona de Praga (SuperHalfs)3 de maio: Maratona de Praga16 de maio: Meia Maratona de Karlovy Vary30 de maio: Meia Maratona de Ceske Budejovice13 de junho: Meia Maratona de Olomouc25 de junho: Estafetas de Praga (de Praga a Stromovka)5 de setembro: Birell Prague Grand Prix (10k)5 de setembro: adidas Women's race (5k)19 de setembro: Meia Maratona de Ústí nad Labem4 de outubro: Mattoni Liberec Nature Run 2020