A Runporto anunciou esta quinta-feira a decisão de adiar todos os seus eventos agendados para o mês de maio devido a toda a situação em torno do coronavírus. De acordo com a organização portuense, responsável por provas como a Meia e a Maratona do Porto, a decisão foi tomada depois de ter sido uma análise de "todos os dados e devido ao atual estado de emergência em que o país se encontra".





Ficam afetadas por este adiamento a Vitalis Kids Challenge by Hyundai (inicialmente agendada para 10 e 24 de maio), a EDP Corrida da Mulher (17 de maio) e a Meia Maratona de Matosinhos Mar de Desporto (31 de maio), sendo que não foi apontada qualquer nova data para nenhuma das provas.Lembre-se que em fevereiro a RunPorto já tinha anunciado o adiamento de três das suas provas, incluíndo a Meia Maratona de Braga.