Ruth Chepngetich vence Maratona de Chicago e fica a 14 segundos do recorde mundial

A queniana Ruth Chepngetich ficou este domingo a meros 14 segundos de entrar para a história do atletismo mundial, ao vencer a Maratona de Chicago em 2:14:18, um tempo que representa o segundo mais rápido da história, apenas atrás dos 2:14.04 feitos por Brigid Kosgei em 2019, também neste percurso de Chicago.A atleta de 28 anos chegou a andar numa fase inicial num ritmo para uma maratona estrondosa - passou à meia maratona em 1:05:44, para 2:11:28 de tempo previsto -, mas na fase final acabou por quebrar e perder segundos preciosos que lhe tiraram o lugar no topo. Ainda assim, a campeã mundial de Doha'2019 consegue um sempre motivador triunfo numa Major, que na verdade é uma revalidação do título, já que em 2021 também tinha ganho, na altura com 2:22:31.Para lá do incrível tempo da vencedora, também a segunda colocada fez história, já que Emily Sisson conseguiu um novo recorde dos Estados Unidos, ao correr em 2:18.29 - o anterior máximo era de Keira D'Amato, com 2:19.12. Fechou o pódio Vivian Jerono Kiplagat, com 2:20.52.Quanto à prova masculina, Benson Kipruto venceu e melhorou o seu recorde pessoal, que passa de 2:05.13 para 2:04.24, mas fica muito longe dos mais rápidos de sempre na disciplina. Fecharam o pódio o etíope Seifu Tura Abdiwak (2:04.49) e o queniano John Korir (2:05.01).