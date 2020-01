Salomé Rocha confirmada na Maratona de Londres

A organização da Maratona de Londres confirmou esta segunda-feira os primeiros nomes da elite feminina para a edição deste ano, numa lista na qual se destaca a presença da portuguesa Carla Salomé Rocha. Oitava em 2019, com 2:24:47 horas, a atleta do Sporting, que este fim de semana foi campeã nacional de estrada, volta a merecer a confiança de uma das mais importantes maratonas do Mundo, que este ano tem aquele que poderá desde já ser confirmado como o mais forte pelotão feminino de sempre.





Presentes estarão seis mulheres que já correram a maratona abaixo das 2:20, incluíndo a recordista mundial Brigid Kosgei (2:14:04), um registo que tentará certamente melhorar, numa luta na qual terá como adversárias mais diretas Ruth Chepngetich (2:17:08), Gladys Cherono (2:18:11), Roza Dereje (2:18:30) ou Vivian Cheruiyot (2:18:31). Vencedora em Nova Iorque, na sua estreia na maratona, Joyciline Jepkosgei (2:22:38) merecerá também atenções especiais.De notar que Carla Salomé Rocha é a única europeia anunciada nesta primeira lista de elite feminina, sendo que apenas há uma outra não-africana neste primeiro anúncio, a australiana Sinead Diver (2:24:11).A Maratona de Londres, refira-se, corre-se a 26 de abril.