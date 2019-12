Salomé Rocha e Catarina Ribeiro fecham ano na San Silvestre Vallecana

Tal como em 2018, Carla Salomé Rocha e Sara Catarina Ribeiro voltam a fechar o seu ano a correr a San Silvestre Vallecana, uma das mais tradicionais provas do calendário espanhol. Marcada para o derradeiro dia do ano, a prova madrilena é uma das mais rápidas do Mundo (mercê do seu perfil de 'downhill'), pelo que é bastante procurada por aqueles que querem bater a sua melhor marca - ainda que o tempo não possa ser homologado como recorde.





Segunda em 2017 e quinta no ano passado (com 32:41), Sara Catarina Ribeiro chega a esta prova motivada, pouco mais de três semanas depois de ter obtido mínima para os Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, ao passo que Salomé Rocha assumiu o objetivo de melhorar o seu registo na prova madrilena, fixado em 32:58, conseguidos na edição de 2015, onde foi quarta.Para lá da dupla portuguesa, a San Silvestre Vallecana contará ainda com outros nomes de topo, nomeadamente a queniana Ruth Chepngetich, recente campeã do Mundo da maratona (com 31:12 de recorde dos 10 quilómetros).