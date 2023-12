Salomon apresenta S/LAB Spectur: as 'supersapatilhas' pensadas para os corredores populares

Numa altura em que a utilização das chamadas 'supersapatilhas' se tem generalizado sem qualquer distinção de ritmos ou distâncias, a Salomon apresentou neste final de ano uma proposta diferente e arrojada. Tratam-se das novas S/LAB Spectur, umas sapatilhas de competição que são pensadas para os corredores recreativos e que, em teoria, não serão utilizadas pelos atletas de elite - para esse público a marca tem as S/LAB Phantasm 2.Disponíveis a partir de maio em 2024, as novas S/LAB Spectur surgiram no seguimento de uma ideia da marca, que visava a "democratização da velocidade", na tentativa de criar umas supersapatilhas que tirassem todo o proveito da tecnologia avançadas dos principais modelos de competição e que a colocassem à disposição dos corredores recreativos. É que, com base nas suas análises, a Salomon chegou à conclusão que os modelos atuais apenas beneficiavam os corredores mais rápidos, nomeadamente aqueles que correm a 14 km/h ou mais."O ritmo e as biomecânicas fazem o desenho das sapatilhas serem eficientes para os corredores e, por consequência, mutios deles não têm as mesmas necessidades funcionais dos corredores de elite. As supersapatilhas atuais têm um formato de 'rocker', placa de carbono e calcanhares estritos, características que foram pensadas para um grupo excessivamente exclusivo de corredores de elite. Nos nossos estudos vimos que aqueles que correm mais lento têm a sua eficiência de corrida prejudicada por estas supersapatilhas", explicou Marlene Giandolini, científica especializada em desporto e consumo da Salomon.E foi deste ponto de partida que saíram as novas S/LAB Spectur, umas sapatilhas com 235 gramas e um drop de 8mm (38mm/30mm) que surgirão no mercado com o propósito claro de abraçar aqueles que correm menos rápido. "Na Salomon acreditamos que o rendimento é uma questão de mentalidade e compromisso, muito para lá do ritmo e tempo. Por isso entendemos que todos os trabalham para melhorar a sua marca merecem uma sapatilha que os ajudem a consegui-lo", acrescenta Giandolini.Entre as principais características destas sapatilhas destaca-se a incorporação de uma placa de fibra de carbono especificamente desenhada (chamada de Energy Blade), dupla camada de espuma de amortecimento (energyFOAM+) e uma geometria de meia-sola melhorada para dar maior estabilidade. A marca não anunciou o preço de venda inicial, mas uma rápida pesquisa permite apontar um valor em torno dos 250 euros.