Salomon dedica coleção especial às Golden Trail Series

Está quase a chegar a grande final das Golden Trail Series (GTS) - decorre no final de outubro, nos Açores - e para assinalar esse facto a Salomon lançou uma coleção especial dedicada ao evento, na qual estão incluídas sapatilhas, roupa e equipamentos. Um lançamento especial que conta também com uma vertente solidária, já que a totalidade dos lucros garantidos pelas vendas dos produtos em causa reverterão a favor da Cruz Vermelha e dos afetados pela COVID-19.





Entre os lançamentos incluídos nesta coleção destacam-se as sapatilhas Sense Ride 3, que graças a esta nova roupagem ganham um esquema de cores (preto, dourado e branco) que promete fazer furor. Um esquema que será também utilizado nos restantes modelos da coleção, todos eles com o logotipo Golden Trail Series.Sapatilhas Sense Ride 3Colete de corrida Advanced Skin 5 (com duas garrafas de 500 ml)T-shirt Sense 37.5Calções Sense ShortBoné Air LogoMeias Sense Support