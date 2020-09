Salomon lança sapatilhas de performance recicláveis

Numa altura em que as preocupações ecológicas estão cada vez mais na ordem do dia, a Salomon apresentou esta semana a sua mais recente aposta: umas sapatilhas de alto rendimento, pensadas para a performance, recicláveis: as Index.01. É o resultado de três anos de pesquisa e desenvolvimento no centro de design em Annecy, nos Alpes franceses, de onde saíram estas sapatilhas que são fabricadas para reduzir ao máximo o desperdício de material utilizando os princípios dos ciclos de vida circulares.





Para tal, a marca francesa utiliza poliéster reciclado na parte superior e poliuretano termoplástico (TPU) na parte inferior, materiais que após o final da vida útil do calçado permitirão a recuperação para uma nova vida. Segundo a Salomon, a palmilha reciclada é retirada para que as partes superior e inferior sejam separadas e iniciem o seu processo de reciclagem. Uma vez separado, o fundo será triturado em pequenos grânulos e então misturado com TPU virgem para fazer, entre outros produtos, botas de esqui alpinas Salomon. A parte superior de poliéster também pode ser reutilizada para o fabrico de tecidos.Com 285 gramas, ideais para o treino diário, estas Index.01 contam com um drop de 9 mm e estarão à venda a partir da primavera do próximo ano.