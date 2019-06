Salomon lança versão especial das Sense Ride 2 dedicada à Marathon du Mont-Blanc

Aproveitando a realização da conceituada Marathon du Mont-Blanc, uma das mais importantes provas do calendário de trail running mundial, a Salomon lançou recentemente uma edição especial das Sense Ride 2 alusiva à prova francesa, que decorre este fim de semana, entre os dias 27 e 30 de junho.À venda por 129,99 euros, as Sense Ride 2 prometem mais flexibilidade e conforto na parte superior e maior flexibilidade na zona dos dedos para equilibrar o apoio com ampla mobilidade, mantendo o seu drop de 8mm e o ajuste comprovado. A sola oferece um padrão versátil para que o corredor se sinta confiante tanto em superfícies secas como molhadas.