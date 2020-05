Salomon organiza primeira corrida virtual este domingo

A Salomon vai realizar no domingo, em três períodos horários diferentes (8h, 9h e 20h30), a sua primeira corrida virtual, a chamada 'Desconfina viRACE', um evento online de cinco quilómetros que poderá ser realizado a partir de qualquer canto do globo, de preferência com partida e chegada... à porta de casa. Aliás, a organização do evento pede mesmo que a prova tenha um percurso de ida e volta, no qual seja evitado o desnível negativo, algo que naturalmente iria 'adulterar' os resultados.





Realizada através da aplicação viRace, esta corrida tem como propósito recuperar um pouco do 'bichinho' competitivo que ficou perdido nesta fase de confinamento, conforme explica Biel Ràfols, da Salomon. "Depois de tantos dias de confinamento, queríamos incentivar todos os fãs do desporto e dar-lhes a oportunidade de sentirem novamente o 'bichinho' da competição. Serão 5 km que qualquer pessoa pode completar perto da sua casa, mas que graças à aplicação viRACE, tornar-se-á numa corrida simultânea, com classificação geral e que permitirá 'disputar' a prova e descobrir quem foi mais rápido a fazer os 5 km. No entanto, qualquer um pode completar a corrida ao ritmo que se sentir mais confortável ou com o objetivo que deseja: desfrutar, competir, recuperar sensações ou divertir-se de uma maneira diferente", explica Biel Ràfols.Para participarem, os interessados devem transferir a aplicação viRACE e inscrever-se numa das três corridas disponíveis. Dez minutos antes do arranque, todos devem iniciar a sua aplicação e seguir as indicações que são dadas antes de começar a dar corda às sapatilhas. Terminadas as três provas, será então apurada a classificação conjunta e anunciados os três vencedores da 1.ª edição desta inusitada competição virtual. Para além disso, a Salomon promete igualmente o sorteio de material entre todos os participantes, algo que certamente servirá de aliciante extra para chamar ainda mais corredores.