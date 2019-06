Salomon renova oferta de estrada

Marca conhecida pela forte aposta no trail, a Salomon também segue atenta às tendências de estrada e recentemente colocou no mercado o RA 2, um dos três modelos da coleção Running Avenue. Tratam-se de umas sapatilhas direcionadas para os treinos diários, com 260 gramas e um drop de 8 mm (28 mm/20 mm), que se destacam pela estabilidade e amortecimento, características que acabam por ser perfeitas para acumular quilómetros sem nunca colocar em causa a integridade do nosso corpo. E mesmo sendo pensado para rodagem, este RA destaca-se também pela sua responsividade.





A sola, construída com a tecnologia Contagrip, parece ser bastante durável, o que segue a linha da própria marca, que costuma construir modelos super resistentes para os amantes do trail. Este modelo está à venda em dois esquemas de cores. O Salomon RA 2 tem um preço sugerido de 120 euros.