Salomon Sense Ride 4: para fugir da estrada em grande estilo

Por aqui somos maioritariamente atletas de estrada, que olham um pouco de lado quando o percurso começa a inclinar ou envolve algum tipo de trilho e talvez por isso este review às novas Salomon Sense Ride 4 tenha demorado tanto a sair do forno. Ainda assim, mais vale tarde do que nunca e, por isso, cá está a nossa análise às máquinas da conceituada marca de calçado francesa, que tem no trail a sua grande aposta.





Com 290 gramas e um drop de 8mm (32mm/24mm), as Sense Ride 4 destacam-se desde logo pelo seu conforto e amortecimento, o que naturalmente as alarga a um leque de provas que pode ir das mais curtas (e rápidas) à longa distância. E se não houver provas no horizonte, mas sim apenas treinos 'alegres', estas sapatilhas são uma excelente opção para treinos diários, mesmo quando é necessário 'meter' alguma velocidade nas pernas.Ao longo do nosso teste não as esprememos a fundo, já que como dissemos por aqui estamos mais voltados para treinos de estrada, mas o contacto que tivemos permitiu perceber esse mesmo conforto e amortecimento, mas também uma tração e uma capacidade mesmo em condições adversas muito satisfatória.Na meia-sola, onde 'mora' o segredo do amortecimento, a Salomon colocou a espuma Optivibe, que tem como propósito absorver os impactos da corrida na nossa musculatura, algo ainda mais necessário quando estamos a falar de corridas fora de estrada, por vezes propícias a movimentos bruscos, especialmente em descida. Uma das grandes provas dessa mesma capacidade foi o desafio feito por Armando Teixeira em maio, quando no VERTICAL Sense Ride 4 Challenge subiu e desceu durante 24 horas o super exigente trilho de 3.700 metros entre Alvoco da Serra e a Torre.Voltando às características destas Sense Ride 4, temos também uma zona superior mais confortável e que prende melhor o pé, sem que isso o 'abrace' em demasia. O pé encaixa mesmo na perfeição, tanto na zona da frente, como no calcanhar, onde a Salomon apostou num design da gola bem interessante e com uma generosa camada de espuma. Na zona superior temos ainda uma fórmula de cordões distinta, com o Quicklace, um sistema próprio da Salomon que para lá de sujeitar o pé de forma bastante segura permite uma maior rapidez neste processo.A finalizar, falar da sola. Já demos conta da nossa boa experiência quanto à tração e isso apenas é possível pela integração da Contagrip MA. Um material melhorado que, aliado à forma como estão colocados os relevos da sola - com 4mm -, permite uma capacidade de 'agarre' praticamente em todas as condições e ritmos. Aqui mora também a Profeel Film, colocada abaixo dos metatarsos, que tem como propósito proteger o nosso pé de eventuais objetos pontiagudos, algo bastante comum em trilhos de trail.As Sense Ride 4 estão à venda no nosso país com preços entre os 100 e os 120 euros.