Samuel Barata 20.º em Praga

O português Samuel Barata foi este sábado 20.º no Birell Prague Grand Prix, uma das provas de 10 quilómetros mais rápidas do calendário, que voltou depois de dois anos de ausência devido à pandemia de Covid-19. Vindo de uns Europeus de Munique onde desistiu a meio da prova de 10.000 metros, o atleta do Benfica fez 29.36 minutos na prova checa, bem distante da sua melhor marca de carreira (28:12, feitos no início do ano em Valência).Em termos globais, os triunfos foram para o marroquino Hicham Amghar (27:24) e para a quenian Irine Chepet Cheptai (30:16). Nota ainda para o registo de Rhonex Kipruto, que era o grande favorito à partida, mas que apenas foi 8.º, com 27:53 minutos. O queniano ficou a quase minuto e meio dos 26:24 que são a sua melhor marca e que também são recorde mundial.