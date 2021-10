Samuel Barata 5.º em Valência com uma das melhores marcas nacionais de sempre nos 10 quilómetros

Samuel Barata alcançou este domingo uma nova melhor marca de carreira (por 40 segundos) e um dos melhores tempos nacionais da história nos 10 quilómetros (em estrada), ao ser quinto nos 10K Valencia Ibercaja, uma prova na qual em 2020 Rhonex Kipruto fixou o atual recorde mundial da distância.

Com 28.30 minutos, o atleta do Benfica cruzou a linha de meta colado ao quarto colocado (Richard Douma), ficando a 52 segundos do vencedor, o norueguês de origem eritreia Zerei Kbrom (27.36). Collins Kipkorir Koros, com 27.41, foi o segundo colocado, ao passo que Ronald Kirui foi terceiro (27.54).Com a sua marca, Samuel Barata melhora como dissemos o seu melhor registo em 40 segundos, conseguindo pela primeira vez na carreira baixar da barreira dos 29 minutos (a sua anterior marca era de 29.10, conseguida na São Silvestre de Lisboa). Nas contas nacionais, não havendo uma lista exaustiva dos melhores tempos, a World Athletics credita o tempo como o melhor de sempre, mas a verdade é que nas contas do organismo não entra o tempo de Fernando Mamede de Londres em 1985, com 28.11.A marca do atleta do Benfica é, por isso, a quarta melhor de sempre por parte de um atleta nacional, apenas atrás de Mamede, António Pinto (28.16) e Ezequiel Canário (28.27). Há ainda um tempo de Carlos Lopes nas contas (28.17), mas a marca foi obtida num percurso que não obedeceu às regras de homologação.