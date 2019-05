Samuel Barata defende título na Corrida de Santo António

Vencedor da edição do ano passado da Corrida de Santo António, na qual fixou um novo recorde do percurso, Samuel Barata voltará este sábado às provas precisamente na tradicional prova da capital, na qual se perfila como mais forte candidato à vitória. Com o recorde de 29:40 minutos que fixou no ano passado, e já de olho nos seus próximos desafios, o atleta do Benfica aponta a um resultado de realce."Estou de regresso este ano, espero desfrutar do evento e trabalhar para um resultado de excelência", admitiu o atleta português de 24 anos, que nesta edição da Corrida de Santo António terá como mais forte concorrente o olímpico brasileiro Paulo Paula, do Run Tejo.Organizada pela HMS Sports, a Corrida de Santo António corre-se a partir das 20:30 de sábado (1 de junho), tendo como partida e chegada a Praça D. Pedro IV, no Rossio. O restante do percurso, refira-se, será feito na zona ribeirinha da capital, com retorno a ser feito na Avenida da Índia, um pouco depois do tabuleiro da Ponte 25 de Abril.De notar, por fim, que o levantamento dos kits de participação poderá ser feito esta sexta-feira até às 19 horas e no sábado entre as 10 e as 19. Em ambos os dias, o levantamento será feito na Praça D. Pedro IV (Rossio).